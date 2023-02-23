Ефремов Андрей Евстафьевич
Место рожденияДеревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1742
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1731
Сын: Ефремов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: ?
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1741
Сын: Ефремов Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: ?
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Смерть
1742
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния