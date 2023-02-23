Ефремов Андрей Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Андрей Евстафьевич

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Место рождения

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Ефремов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Ефремов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Смерть
1742
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
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