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Осовик Иван Дмитриевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1885

Отец: Осовик Дмитрий Иванович

Мать: Осовик Анна Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1910

Жена: Осовик Ефросиния Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Осовик Яков Иванович

Мать ребёнка: Осовик Ефросиния Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.05.1913

Сын: Осовик Николай Иванович

Мать ребёнка: Осовик Ефросиния Самуиловна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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