Осовик Иван Дмитриевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1885
Отец: Осовик Дмитрий Иванович
Мать: Осовик Анна Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
07.02.1910
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.11.1910
Сын: Осовик Яков Иванович
Мать ребёнка: Осовик Ефросиния Самуиловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.05.1913
Мать ребёнка: Осовик Ефросиния Самуиловна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно