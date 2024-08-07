Кудашкина Степанида Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
14.11.1869
Сын: Кудашкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1870
Дочь: Кудашкина Анна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно