Кудашкина Степанида Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашкина Степанида Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
14.11.1869

Сын: Кудашкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
05.12.1870

Дочь: Кудашкина Анна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Подлесная Тавла, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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