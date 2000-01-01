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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ваулин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Ваулин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваулин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Федоровна
Отец ребёнка: Ваулин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваулин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваулин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ваулин ?