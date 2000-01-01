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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваулин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Ваулин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваулин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Ваулин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Федоровна

Отец ребёнка: Ваулин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваулин Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Ваулин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваулин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Ваулин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ваулин Виктор Фёдорович

Отец ребёнка: Ваулин ?

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