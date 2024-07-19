Губжева (Сабанокова) Кулина Торкановна 28.04.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губжева (Сабанокова) Кулина Торкановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1948

Дочь: Губжева Рая Харуновна

Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
02.10.1955

Сын: Губжев Олег Харунович

Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1959

Сын: Губжев Юрий Харунович

Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1961

Дочь: Губжева Нина Харуновна

Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович

Аргудан, Лескенский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
11.03.2000

Муж: Губжев Харун Заурбекович

Смерть
Неизвестно

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