Губжева (Сабанокова) Кулина Торкановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1948
Дочь: Губжева Рая Харуновна
Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович
Рождение ребёнка
02.10.1955
Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович
Рождение ребёнка
27.02.1959
Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович
Рождение ребёнка
27.05.1961
Дочь: Губжева Нина Харуновна
Отец ребёнка: Губжев Харун Заурбекович
Бракосочетание
11.03.2000
Смерть
Неизвестно