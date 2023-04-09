Лаптев Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Лаптев Василий Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Чанниково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1707
Сын: Лаптев Андрей Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно