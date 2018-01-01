Артемьева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемьева Светлана

Артемьева Светлана

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Жанна

Отец ребёнка: Артемьев Николай Николаевич

Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Рождение ребёнка
1971

Сын: Артемьев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Артемьев Николай Николаевич

Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемьев Николай Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Телефонист | Почта
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close