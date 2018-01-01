Артемьева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Жанна
Отец ребёнка: Артемьев Николай Николаевич
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Рождение ребёнка
1971
Сын: Артемьев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Артемьев Николай Николаевич
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Компанеевка, Крапивницкий, Украина
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