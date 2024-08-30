(Патрикеева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Патрикеева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Павел Александрович

Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ёркина (Патрикеева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1957

Сын: Патрикеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1962

Дочь: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1964

Сын: Патрикеев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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