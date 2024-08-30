(Патрикеева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Павел Александрович
Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Патрикеев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ёркина (Патрикеева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1957
Сын: Патрикеев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1962
Дочь: Рыжкина (Патрикеева) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Патрикеев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Патрикеев Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно