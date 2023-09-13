Спиркин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиркин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ос
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1979

Отец: Спиркин Михаил

Мать: Кириллова Светлана

Рождение ребёнка
02.03.2002

Дочь: Спиркина Алина Александровна

Мать ребёнка: Чепурина Светлана Александровна

Рождение ребёнка
18.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепурина Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепурина Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепурина Светлана Александровна

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