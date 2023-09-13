Спиркин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1979
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1979
Отец: Спиркин Михаил
Мать: Кириллова Светлана
Рождение ребёнка
02.03.2002
Дочь: Спиркина Алина Александровна
Мать ребёнка: Чепурина Светлана Александровна
Рождение ребёнка
18.11.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепурина Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно