Шишканов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишканов Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.2017

Сын: Шишканов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Шишканова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишканов Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Шишканова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишканова Татьяна Владимировна

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