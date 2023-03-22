Шишканов Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.2017
Сын: Шишканов Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Шишканова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишканов Пётр Владимирович
Мать ребёнка: Шишканова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно