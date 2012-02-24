Зернова (Цветкова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зернова (Цветкова) Антонина Яковлевна

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Место рождения

Россия, Тверская область, Сандовский р-н, д.Б.Нива

Дата рождения

10.02.1933

Дата смерти

24.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933

Отец: Цветков Яков Афанасьевич

Мать: Цветкова Мавра Васильевна

Россия, Тверская область, Сандовский р-н, д.Б.Нива
Место жительства
Неизвестно
Соболины, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.02.2012
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена в д.Соболины
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