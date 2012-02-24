Зернова (Цветкова) Антонина Яковлевна
Место рожденияРоссия, Тверская область, Сандовский р-н, д.Б.Нива
Дата рождения10.02.1933
Дата смерти24.02.2012
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1933
Россия, Тверская область, Сандовский р-н, д.Б.Нива
Место жительства
Неизвестно
Соболины, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.02.2012
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Похоронена в д.Соболины