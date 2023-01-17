Ефим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Яков Максимович
Мать: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1757
Сын: Артемий Ефимович
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Домна Ивановна
Смерть
Неизвестно