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Ефим Яковлевич

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Место рождения

Ильино, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Яков Максимович

Мать: Татьяна Никитина

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Артемий Ефимович

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Ильино, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Домна Ивановна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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