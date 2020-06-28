Слепцов Петр Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепцов Петр Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Около ?.04.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1938

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Слепцова Анна

Россия
Россия
Смерть
Около ?.04.1943
Германия
Причина смерти: На войне | Германия
Похороны
Неизвестно
D-49733 Haren-Wesuwe
D-49733 Haren-Wesuwe
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