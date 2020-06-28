Слепцов Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо ?.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1938
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Слепцова Анна
Россия
Россия
Смерть
Около ?.04.1943
Германия
Причина смерти: На войне | Германия
Похороны
Неизвестно
D-49733 Haren-Wesuwe
D-49733 Haren-Wesuwe