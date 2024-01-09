Баринова (Смирнова) Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1909
Дата смерти20.07.1994
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1909
Отец: Смирнов Василий
Мать: Смирнова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1928
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Баринов Борис Александрович
Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
18.11.1933
Сын: Баринов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич
Деревня Марковица
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич
Смерть
20.07.1994