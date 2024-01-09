Баринова (Смирнова) Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринова (Смирнова) Зоя Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1909

Дата смерти

20.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1909

Отец: Смирнов Василий

Мать: Смирнова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1928

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
1930

Сын: Баринов Борис Александрович

Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
18.11.1933

Сын: Баринов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич

Деревня Марковица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Баринов Александр Николаевич

Смерть
20.07.1994
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