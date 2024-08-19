Яшина (Собачкина) Антонина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Собачкина) Антонина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953

Отец: Собачкин Алексей Петрович

Мать: Собачкина Клавдия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Константин Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Радищево, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1973

Сын: Яшин Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Яшин Константин Семёнович

Рождение ребёнка
04.11.1976

Дочь: Кучерова Светлана Константиновна

Отец ребёнка: Яшин Константин Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1986

Сын: Яшин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Яшин Константин Семёнович

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