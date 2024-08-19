Яшина (Собачкина) Антонина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Радищево, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
10.01.1973
Сын: Яшин Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Яшин Константин Семёнович
Рождение ребёнка
04.11.1976
Дочь: Кучерова Светлана Константиновна
Отец ребёнка: Яшин Константин Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1986
Сын: Яшин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Яшин Константин Семёнович