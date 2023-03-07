Матвиенко (Дубовик) Устиния Илларионовна
Место рождения
Дата рождения02.10.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1888
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Крещение
03.10.1888
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Рождение ребёнка
15.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвиенко Роман Аксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно