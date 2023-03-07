Матвиенко (Дубовик) Устиния Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко (Дубовик) Устиния Илларионовна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

02.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1888

Отец: Дубовик Илларион Ефимович

Мать: Дубовик Екатерина Захаровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Крещение
03.10.1888
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1888. ГАЧО,
Рождение ребёнка
15.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвиенко Роман Аксентьевич

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвиенко Роман Аксентьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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