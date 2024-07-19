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Косьмина Анисья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

07.06.1865 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: Косьма

Мать: не указана

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Агрипина

Отец ребёнка: Иванов Давыд

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Давыд

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Давыдов Ермолай

Отец ребёнка: Иванов Давыд

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Давыдова Марья

Отец ребёнка: Иванов Давыд

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Давыдова Федосья

Отец ребёнка: Иванов Давыд

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Давыдов Иоаким

Отец ребёнка: Иванов Давыд

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1860 ст.

Дочь: Давыдова Марья

Отец ребёнка: Иванов Давыд

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.

Сын: Давыдов Семен

Отец ребёнка: Иванов Давыд

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.06.1865 ст.

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