Косьмина Анисья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смерти07.06.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Отец: Косьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Агрипина
Отец ребёнка: Иванов Давыд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Давыд
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Давыдов Ермолай
Отец ребёнка: Иванов Давыд
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Давыдова Марья
Отец ребёнка: Иванов Давыд
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Давыдова Федосья
Отец ребёнка: Иванов Давыд
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Давыдов Иоаким
Отец ребёнка: Иванов Давыд
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Давыдова Марья
Отец ребёнка: Иванов Давыд
Рождение ребёнка
Около 1861 ст.
Сын: Давыдов Семен
Отец ребёнка: Иванов Давыд
Смерть
07.06.1865 ст.