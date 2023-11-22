Латышева Наталья Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева Наталья Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

25.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Латышев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Падерина Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.10.1897

Дочь: Белорукова Харитинья Васильевна

Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
29.03.1900

Сын: Латышев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич

Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышев Василий Афанасьевич

Смерть
25.06.1911
Новопокровка, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от ревматизма
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