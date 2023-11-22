Латышева Наталья Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти25.06.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Даниил
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Падерина Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
05.10.1897
Дочь: Белорукова Харитинья Васильевна
Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.03.1900
Сын: Латышев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Латышев Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1911
Причина смерти: от ревматизма