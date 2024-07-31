Фельдшерова (Рогова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФельдшерова (Рогова) Валентина

Фельдшерова (Рогова) Валентина

Место рождения

Нязепетровск

Дата рождения

20.?.1936

Дата смерти

29.?.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1936

Отец: Рогов Николай

Мать: Рогова (Мягкова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельдшеров Валерий

Рождение ребёнка
03.?.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фельдшеров Валерий

Рождение ребёнка
12.?.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фельдшеров Валерий

Смерть
29.?.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.