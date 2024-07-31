Фельдшерова (Рогова) Валентина
Место рожденияНязепетровск
Дата рождения20.?.1936
Дата смерти29.?.2010
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.?.1936
Отец: Рогов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фельдшеров Валерий
Рождение ребёнка
03.?.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фельдшеров Валерий
Рождение ребёнка
12.?.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фельдшеров Валерий
Смерть
29.?.2010