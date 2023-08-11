Иванова Людмила Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Людмила Порфирьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.?

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Евгений Антонович

Тверь, город Тверь, Тверская область

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