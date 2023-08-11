Иванова Людмила Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.?
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Евгений Антонович
Тверь, город Тверь, Тверская область