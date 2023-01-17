Колобовникова Соломея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Соломея Павловна

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Колобовников Кузьма Егорович

Отец ребёнка: Колобовников Егор Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Колобовников Егор Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Колобовников Егор Кириллович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Егор Кириллович

Смерть
Неизвестно
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