Колобовникова Соломея Павловна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Колобовников Кузьма Егорович
Отец ребёнка: Колобовников Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Колобовников Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Колобовников Егор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно