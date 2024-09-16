Надуткина Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надуткина Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надуткин Мирон Гаврилович

Рождение ребёнка
1916 ст.

Сын: Надуткин Николай Миронович

Отец ребёнка: Надуткин Мирон Гаврилович

Пажга, Сыктывдинский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

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