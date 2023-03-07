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Гордеев Николай Митрофанович

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Место рождения

Сосновка, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

09.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Гордеев Митрофан Павлович

Мать: Гордеева Ксения Иосифовна

Сосновка, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Военная служба
С 1920 по 1922
Военная служба
С 04.04.1942
Рядовой, призван Шурминским РВК, Кировская обл., Шурминский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Гордеева Александра Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Гордеева Александра Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева Александра Павловна

Смерть
09.03.1943
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
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