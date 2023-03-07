Гордеев Николай Митрофанович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти09.03.1943
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Военная служба
С 1920 по 1922
Военная служба
С 04.04.1942
Рядовой, призван Шурминским РВК, Кировская обл., Шурминский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Гордеева Александра Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гордеев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Гордеева Александра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1943
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область