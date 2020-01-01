Шевченко (Ковальчук) Мария Андреевна
Место рожденияс. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Ковальчук Андрей Федорович
Мать: не указана
с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Козорез Вера Степановна
Отец ребёнка: Шевченко Степан Прокопьевич
с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Бракосочетание
1961
Смерть
Неизвестно