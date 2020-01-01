Шевченко (Ковальчук) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Ковальчук) Мария Андреевна

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Место рождения

с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Ковальчук Андрей Федорович

Мать: не указана

с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Козорез Вера Степановна

Отец ребёнка: Шевченко Степан Прокопьевич

с. Богополь, Балтский уезд, Подольская губерния
Бракосочетание
1961

Муж: Шевченко Степан Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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