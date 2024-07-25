Агрипина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти12.01.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Кибенко Мотрона Федоровна
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Витько Григорий Федорович
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иосиф Федорович
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Рождение ребёнка
30.04.1796
Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич
Смерть
12.01.1827