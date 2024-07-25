Агрипина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агрипина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

12.01.1827

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Кибенко Мотрона Федоровна

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Витько Григорий Федорович

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Витько Василий Федорович

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Витько Игнат Федорович

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Рождение ребёнка
30.04.1796

Сын: Витько Яков Федорович

Отец ребёнка: Витько Федор Моисеевич

Смерть
12.01.1827

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