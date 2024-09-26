Рябчинский Дмитрий Мефодьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1907
Сын: Рябчинский Тихон Дмитриевич
Мать ребёнка: Рябчинская Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
22.03.1909
Дочь: (Рябчинская) Дария Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябчинская Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
08.06.1911
Сын: Рябчинский Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Рябчинская Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
26.07.1913
Дочь: (Рябчинская) Параскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Рябчинская Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
12.02.1915
Сын: Рябчинский Митрофан Дмитриевич
Мать ребёнка: Рябчинская Мария Гавриловна
Смерть
Неизвестно