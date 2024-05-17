Панкратов Михаил Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкратова (Михайлова) Варвара Арсентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панкратова (Михайлова) Варвара Арсентьевна
Смерть
Неизвестно