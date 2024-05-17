Панкратов Михаил Гурьевич 1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панкратов Михаил Гурьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Панкратов Гурий Андреевич

Мать: Панкратова (Ширяева) Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Михайлова) Варвара Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панкратова (Михайлова) Варвара Арсентьевна

Смерть
Неизвестно

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