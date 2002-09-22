Мигулин Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1911
Дата смерти22.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1911
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1934 по 1951
Место жительства
По 1934
Место жительства
С 1951 по 1954
г. Сухуми, Абхазская АССР
Место жительства
С 1954 по 2002
Смерть
22.09.2002