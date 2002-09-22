Мигулин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМигулин Владимир Васильевич

Мигулин Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

10.07.1911

Дата смерти

22.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1911
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1922
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1934 по 1951
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1934
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951 по 1954
г. Сухуми, Абхазская АССР
Место жительства
С 1954 по 2002
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.09.2002
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close