Салямов Сабир
Место рожденияпос.Шакша, Уфимский район
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно