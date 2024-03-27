Салямов Сабир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салямов Сабир

Место рождения

пос.Шакша, Уфимский район

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салямова (Вахитова) Минсулу Арслановна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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