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Карин Владимир Лазаревич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

Около 27.06.1910

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.06.1910

Отец: Карин Лазарь Игнатьевич

Мать: Карина Мария Ивановна

Пермь, Пермский, Пермский край
Крещение
03.07.1910
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Карина Галина Александровна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Похороны
Неизвестно
пермь, Пермский край Russian Federation
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