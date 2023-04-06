Карин Владимир Лазаревич
Место рождения
Дата рожденияОколо 27.06.1910
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 27.06.1910
Отец: Карин Лазарь Игнатьевич
Мать: Карина Мария Ивановна
Крещение
03.07.1910
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
08.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Карина Галина Александровна
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.10.1941
Похороны
Неизвестно
пермь, Пермский край Russian Federation