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Хадыча

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бахтыгарей Дулькарнеев

Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Мустафа Дулькарнеев

Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Габдулла Дулькарнеев

Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Хабиба Дулькарнеева

Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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