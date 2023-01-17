Хадыча
Место рождения
Дата рождения1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Мустафа Дулькарнеев
Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов
Рождение ребёнка
1881
Сын: Габдулла Дулькарнеев
Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Хабиба Дулькарнеева
Отец ребёнка: Дулькарней Бикбулатов
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно