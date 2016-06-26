Авдеев Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1979
Дата смерти26.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.08.2013
Дочь: Авдеева Надежда Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.06.2016