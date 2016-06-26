Авдеев Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеев Максим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1979

Дата смерти

26.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.08.2013

Дочь: Авдеева Надежда Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.06.2016

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