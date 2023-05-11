Савоневский Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1956
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Савоневский Андрей
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Савоневский Кузьма
Мать ребёнка: Савоневская Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савоневский Степан
Мать ребёнка: Савоневская Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савоневский Василий
Мать ребёнка: Савоневская Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Савоневская Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савоневская Фёкла
Смерть
1956