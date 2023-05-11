Савоневский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоневский Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Савоневский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Савоневский Кузьма

Мать ребёнка: Савоневская Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савоневский Степан

Мать ребёнка: Савоневская Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савоневский Василий

Мать ребёнка: Савоневская Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Савоневская Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савоневская Фёкла

Смерть
1956
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