Арсентий Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Савелий (Василий) Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Безсмертный? Емельян Арсентьев
Мать ребёнка: Татьяна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Поликарп Арсентьев
Мать ребёнка: Татьяна Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Филиппова
Смерть
Неизвестно