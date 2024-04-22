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Арсентий Савельев

Место рождения

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Савелий (Василий) Кириллов

Мать: не указана

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Безсмертный? Емельян Арсентьев

Мать ребёнка: Татьяна Филиппова

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Поликарп Арсентьев

Мать ребёнка: Татьяна Филиппова

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Филиппова

Смерть
Неизвестно
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