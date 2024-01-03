Баранов Сергей
Место рожденияСело Починок, Кайбицкий район, республика Татарстан
Дата рождения04.10.1902
Дата смерти02.03.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1902
Отец: Баранов Григорий
Мать: Баранова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Быкова (Баранова) Надежда
Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Мария
Смерть
02.03.1940
Причина смерти: Пропал без вести, предположительно утонул