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Баранов Сергей

Место рождения

Село Починок, Кайбицкий район, республика Татарстан

Дата рождения

04.10.1902

Дата смерти

02.03.1940

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1902

Отец: Баранов Григорий

Мать: Баранова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова (Родионова) Мария

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Быкова (Баранова) Надежда

Мать ребёнка: Баранова (Родионова) Мария

Смерть
02.03.1940
Причина смерти: Пропал без вести, предположительно утонул

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