Сахатырь Василий Степанович (Стефанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахатырь Василий Степанович (Стефанович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1923

Дата смерти

18.10.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сахатырь Любовь Иосифовна (Осиповна)

Смерть
18.10.2004
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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