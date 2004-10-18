Сахатырь Василий Степанович (Стефанович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1923
Дата смерти18.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сахатырь Любовь Иосифовна (Осиповна)
Смерть
18.10.2004
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область