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Домна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Сусанна Васильева

Отец ребёнка: Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Целиков Константин Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
04.04.1850

Сын: Целиков Феодор Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокопьев

Рождение ребёнка
1852

Сын: Георгий Васильев

Отец ребёнка: Василий Прокопьев

Смерть
Неизвестно

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