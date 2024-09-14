Домна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Сусанна Васильева
Отец ребёнка: Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Целиков Константин Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
04.04.1850
Отец ребёнка: Василий Прокопьев
Рождение ребёнка
1852
Сын: Георгий Васильев
Отец ребёнка: Василий Прокопьев
Смерть
Неизвестно