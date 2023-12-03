Попов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1978
Сын: Попов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна
Рождение ребёнка
07.05.1980
Дочь: Попова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна
Смерть
Неизвестно