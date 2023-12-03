Попов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна

Рождение ребёнка
13.08.1978

Сын: Попов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна

Рождение ребёнка
07.05.1980

Дочь: Попова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Грицак Любовь (Тетя Люба из Глобино) Николаевна

Смерть
Неизвестно

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