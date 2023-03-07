(Широкова) Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Широкова) Акулина Иванова

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Около 1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Широков Иван Пантелеев

Мать: Широкова Марфа Потапова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Высокое Раменье, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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