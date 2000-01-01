Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Калина Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1755

Сын: СемеонЪ Васильев

Отец ребёнка: Василий Никитич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Лукерья Васильева

Отец ребёнка: Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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