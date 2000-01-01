Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Калина Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1755
Сын: СемеонЪ Васильев
Отец ребёнка: Василий Никитич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Лукерья Васильева
Отец ребёнка: Василий Никитич
Смерть
Неизвестно