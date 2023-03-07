Обухов Феодор Минин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Феодор Минин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Между 1930 и 1949

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Обухов Миней Феодора

Мать: Обухова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Обухов Михаил Федоров

Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.

Сын: Обухов Иоанн Феодора

Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1898 ст.

Сын: Обухов Никита Феодора

Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1900 ст.

Сын: Обухов Илья Феодора

Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Обухов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Обухова Матрена Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Матрена Леонтиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Евгения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1930 и 1949
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