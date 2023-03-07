Обухов Феодор Минин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиМежду 1930 и 1949
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Обухов Миней Феодора
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.1897 ст.
Сын: Обухов Иоанн Феодора
Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
27.05.1898 ст.
Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
02.07.1900 ст.
Сын: Обухов Илья Феодора
Мать ребёнка: Обухова Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Обухова Матрена Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1930 и 1949