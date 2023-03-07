Харитонов Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонов Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Харитонов Дмитрий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Мервино, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Вера Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитонова Ефросинья Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харитонов Митрофан Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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