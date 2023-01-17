Колпаков Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2007
Сын: Колпаков Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Колпакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
25.07.2009
Дочь: Колпакова Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Колпакова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
14.01.2014
Дочь: Колпакова Ульяна Сергеевна
Мать ребёнка: Колпакова Ксения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно