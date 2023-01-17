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Колпаков Сергей Николаевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

12.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.10.2007

Сын: Колпаков Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Колпакова Ксения Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.2009

Дочь: Колпакова Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Колпакова Ксения Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.2014

Дочь: Колпакова Ульяна Сергеевна

Мать ребёнка: Колпакова Ксения Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпакова Ксения Александровна

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