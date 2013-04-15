Таранова Любовь Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти15.04.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Таранов Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.2013