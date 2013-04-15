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Таранова Любовь Лукьяновна

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

15.04.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Таранов Лукьян

Мать: не указана

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бухарская область, г.Каган, Республика Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
15.04.2013
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