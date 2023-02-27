(Федорова) Евдокия
Место рождениядеревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Леонтьев Василий
Мать: Анастасия
деревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий
Рождение ребёнка
1911
Сын: Федоров Александр
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Федоров Михаил
Отец ребёнка: Федоров Дмитрий
деревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Дмитрий
Смерть
Неизвестно