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(Федорова) Евдокия

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Место рождения

деревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Леонтьев Василий

Мать: Анастасия

деревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий

Рождение ребёнка
1911

Сын: Федоров Александр

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий

Рождение ребёнка
1913

Сын: Федоров Михаил

Отец ребёнка: Федоров Дмитрий

деревня Ольховка, Окуловский р-н, Новгородская губегния, Российская империя, Окуловский, Новгородская, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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