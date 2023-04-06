Сорокина (Клюкина) Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Клюкина) Агриппина Степановна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.06.1858

Дата смерти

15.08.1905

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1858

Отец: Клюкин-Маркушин Степан Маркелович

Мать: Клюкина-Маркушина Дарья Ларионовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
04.07.1858
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
30.05.1877

Муж: Сорокин Кузьма Андреевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1883

Сын: Сорокин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.05.1885

Сын: Сорокин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
Около ?.10.1887

Сын: Сорокин Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
17.03.1890

Дочь: Климушкина Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1892

Дочь: Лысова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1895

Сын: Сорокин Никита Кузьмич

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1898

Дочь: Маслова Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
14.02.1902

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.08.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
16.08.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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