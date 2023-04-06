Сорокина (Клюкина) Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения29.06.1858
Дата смерти15.08.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1858
Крещение
04.07.1858
Бракосочетание
30.05.1877
Рождение ребёнка
18.05.1883
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
13.05.1885
Сын: Сорокин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
Около ?.10.1887
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
17.03.1890
Дочь: Климушкина Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1892
Дочь: Лысова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
06.06.1895
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
05.05.1898
Дочь: Маслова Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1902
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Сорокин Кузьма Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.08.1905
Похороны
16.08.1905