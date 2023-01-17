Павленко-Безматерных-Семушкина-Гайсина (Козлова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1984
Отец: не указан
Мать: Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Около 2003
Дочь: Павленко Светлана
Отец ребёнка: Павленко _
Рождение ребёнка
Около 2005
Сын: Павленко Константин
Отец ребёнка: Павленко _
Рождение ребёнка
Около 2007
Дочь: Павленко Полина
Отец ребёнка: Павленко _
Рождение ребёнка
Около 2016
Сын: Безматерных Иван
Отец ребёнка: Безматерных _
Рождение ребёнка
Около 2017
Сын: Безматерных Алексей
Отец ребёнка: Безматерных _
Бракосочетание
02.11.2022
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безматерных _
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павленко _