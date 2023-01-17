Павленко-Безматерных-Семушкина-Гайсина (Козлова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко-Безматерных-Семушкина-Гайсина (Козлова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1984

Отец: не указан

Мать: Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Около 2003

Дочь: Павленко Светлана

Отец ребёнка: Павленко _

Рождение ребёнка
Около 2005

Сын: Павленко Константин

Отец ребёнка: Павленко _

Рождение ребёнка
Около 2007

Дочь: Павленко Полина

Отец ребёнка: Павленко _

Рождение ребёнка
Около 2016

Сын: Безматерных Иван

Отец ребёнка: Безматерных _

Рождение ребёнка
Около 2017

Сын: Безматерных Алексей

Отец ребёнка: Безматерных _

Бракосочетание
02.11.2022

Муж: Гайсин Сергей Табрисович

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безматерных _

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павленко _

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