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Мешкорез Сергей Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1972

Отец: Мешкорез Павел Федорович

Мать: Мешкорез Галина Степановна

Рождение ребёнка
11.10.1993

Сын: Стрельников Никита Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.06.2000

Дочь: Мешкорез Анна Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2011

Дочь: Мешкорез Милана Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мешкорез Юлия Вениаминовна

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