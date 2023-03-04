Мешкорез Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1972
Рождение ребёнка
11.10.1993
Сын: Стрельников Никита Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.2000
Дочь: Мешкорез Анна Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.11.2011
Дочь: Мешкорез Милана Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно