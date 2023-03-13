Завражин Иосиф Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завражин Иосиф Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1879

Отец: Завражин Тимофей Козьмич

Мать: Завражина Марья Михайловна

Бракосочетание
03.11.1897

Жена: Завражина Татьяна Леонтьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.02.1899

Дочь: Евфросиния Иосифовна

Мать ребёнка: Завражина Татьяна Леонтьевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.10.1900

Дочь: Елизавета Иосифовна

Мать ребёнка: Завражина Татьяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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