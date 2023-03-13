Завражин Иосиф Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1879
Бракосочетание
03.11.1897
Рождение ребёнка
13.02.1899
Дочь: Евфросиния Иосифовна
Мать ребёнка: Завражина Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
22.10.1900
Дочь: Елизавета Иосифовна
Мать ребёнка: Завражина Татьяна Леонтьевна
Смерть
Неизвестно