Зубарёв Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарёва Ольга Александровна
Мать ребёнка: Мещерякова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарёв Владимир Александрович
Мать ребёнка: Мещерякова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубарёв Пётр Александрович
Мать ребёнка: Мещерякова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно